Salutations !

Notre dernier « Ça brûle » n’est pas passé inaperçu. Ce n’est pas compliqué, il n’a plu à personne. Alors ce mois-ci, nous allons faire simple et partir de nous.

D’abord, on voudrait hurler d’énormes big up à JB, Émilie Seto et Lémi qui sont venus tenir compagnie au Chien Rouge, laissé seul avec sa gamelle, alors que l’équipe était sur la route ou dans les bars. Errance. Certains étaient à Paris pour le lancement de Graffitivre – le livre ! – ; d’autres sont partis soutenir les copains du Collectif 8-juillet. Être à Paris leur a permis de vomir leur grec dans une ville où, quand même, on bouffe très mal, mais aussi de croiser les ami-e-s de Z et de Jef Klak. Ils ont également pu remettre la main sur notre ancien stagiaire en menuiserie qui n’a jamais ébauché le moindre agencement pour nous faire des étagères. On n’oublie rien. D’autres avaient piscine.

En tout cas, on pense bien à notre très chère Lole qui, convalescente, n’a pas pu corriger nos immondes fautes d’orthographe. Si vous en trouvez, ce n’est pas – non, non – la faute de Gina, notre co-correctrice qui n’a pu tout relire de son regard expert tellement nous étions à la bourre. Nous prenons donc, entière, notre responsabilité et nous nous cachons, vite, vite, derrière un slogan. Après tout, CQFD, c’est toi, c’est moi, c’est nous, quoi !