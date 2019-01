Quelques rendez-vous en janvier 2019

***

5/01 : Justice pour Wissam

Wissam el Yamni est passé d’une fête entre amis au musée des refroidis aussi rapidement que l’on se souhaite « Bonne année ! ». Il lui aura suffi de croiser les forces de l’ordre (lire « Wissam est mort, et il ne se passe rien », CQFD n°116). C’était à Clermont-Ferrand, en janvier 2012, il y a sept ans. Depuis, la justice traîne et les uns après les autres, les différents médecins légistes sont pris « en flagrant délit de mensonges », indique le comité Justice et Vérité pour Wissam. Pour marquer ce triste anniversaire, un rassemblement se tiendra ce samedi 5 janvier 2019 à Paris à 13h12, du côté de Châtelet, près de la fontaine des Innocents.

10/01 : Après les « 7 de Briançon », un nouveau procès à Gap

Deux maraudeurs solidaires seront jugés à Gap (Hautes-Alpes) le jeudi 10 janvier à 8h30. Un rassemblement se tiendra devant le tribunal, pour soutenir les deux prévenus et exiger leur relaxe, mais aussi « affirmer le droit de circulation pour tous » et « dire stop aux violences policières partout où elles s’exercent ».

11, 12, 13/01 : CQFD au festival de soutien aux « 4 de Valence »

Les « 4 de Valence » (Maria, Dylan, Tom et Stéphane) ont été lourdement condamnés fin décembre (jusqu’à 18 mois de prison dont 12 ferme, et trois ans d’interdiction de manifestations). Ils étaient accusés d’avoir violenté des policiers lors d’un rassemblement de Gilets jaunes. Pour les soutenir et pour exiger la liberté d’expression et la liberté de manifestation, un festival dénommé « À part ça tout va bien » est organisé à Saillans (Drôme) les 11, 12 et 13 janvier 2019. Il y aura des concerts, des spectacles, des projections et des débats... et une table de presse tenue par un camarade de CQFD.