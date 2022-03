Où est l’Ukraine ?

Pourquoi on parle peu de la guerre en Ukraine dans notre numéro de mars.

Alors voilà. En ce lundi morose, on est comme des cons dans notre local, à boucler ce numéro tout en ayant – logiquement – l’esprit focalisé sur l’Ukraine et l’enchaînement des nouvelles en provenance de l’est. Et déjà on s’interroge sur la manière dont on en parlera dans le prochain numéro – si on trouve le bon angle. Mais pour celui que vous avez en main, hormis l’édito ci-contre, vous ne trouverez aucune mention de ce qui s’y passe, aucune proclamation ou réaction, aucune analyse à chaud. Et c’est révélateur du boulot qu’on mène à CQFD, mensuel de critique sociale qui se donne le temps de prendre du champ : le « à chaud », c’est pas vraiment notre truc.

Ça ne veut pas dire qu’on n’en parle pas entre nous à la rédac. Qu’on n’est pas scotchés à l’actualité, aux fils Twitter qui nous intéressent, aux dépêches AFP, etc. Et qu’on n’a pas envie d’empoigner le sujet dans ces colonnes. Mais comme d’autres « théâtres des opérations » qui nous tiennent à cœur – la Palestine occupée par exemple, ou le Kurdistan – on pense que notre rôle n’est pas de faire du commentaire de commentaire, mais d’apporter réellement un « plus » sur le sujet ou faire un pas de côté – qu’il s’agisse de prendre le pouls chez des camarades, d’aller regarder du côté de sujets moins traités ou de donner la parole aux premiers concernés. Tout en continuant de parler de ce qui passe sous les radars, ailleurs. Vaste programme, on vous l’accorde, surtout avec nos maigres moyens.

Il est d’ailleurs assez symbolique que l’on fasse ce constat dans un numéro dont le dossier est consacré aux médias – et à leur décrépitude. Non pas qu’on pense que la couverture médiatique de la guerre en Ukraine soit particulièrement défaillante. Mais parce qu’on est clairement positionnés dans un journalisme qui est l’exact inverse de la grande folie médiatique de l’info en continu. Et que si on n’a à l’instant T pas masse de choses à dire, à part fuck Poutine et courage aux camarades en lutte, on préfère s’accorder cet espace informel du « ça brûle » pour le dire, voire le redire – fuck Poutine et courage aux camarades en lutte –, et pour le reste se laisser le temps de traiter vraiment le sujet, en temps et en heure. Enfin, si l’apocalypse nucléaire nous a pas ratiboisés d’ici là…

