On the road (again)

Aucun doute là-dessus, le gars est coriace, tenace, pugnace. Son rôle de secrétaire de rédaction, il l’a pris à bras-le-corps, quasiment à cœur perdu. Il y a mis des tonnes d’énergie et de compétences accumulées pendant les années où il cravachait avec son frangin sur la croupe nerveuse du bimensuel ami et néanmoins concurrent, le regretté Article11. Têtu, il avait même un peu tendance à trop charger la mule. « Jibé, merde, partage un peu le taf ! Tu vas te tuer à la tâche ! », qu’on s’émouvait. « Meuh non », mugissait-il en jetant un regard de centaure halluciné à l’assistance. On insistait : « Tu vas pas le faire tout seul, ce fieffé canard ! » Parce que même si, paresse oblige, l’équipe est prompte à laisser galoper tout seul le premier bourrin de travail qui se présente au local, on voulait pas le perdre : « Hors de question de te laisser la bride sur le cou, fier alezan ! On aurait trop peur que tu disparaisses à l’horizon, tel un cheval fou, emportant avec toi notre commun bébé ! » « Meuh non », répétait le gaillard avant de replonger de plus belle dans son hyperactivité éditoriale. On en était là de la discussion quand soudain le mec porte sa main à sa poitrine en grimaçant. « Aïe, il va pas nous faire un infarctus ?! » Mais non, c’était une peine de cœur. Alors il est parti avec sa chienne Lula et sa fourgonnette, sur les routes, pour oublier. Mais nous, on ne l’oublie pas. On sait qu’il reviendra. En attendant, va falloir bosser.