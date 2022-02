L’horoscope de février du Professeur Xanax de la Muerte

Février c’est pas si laid.

Bélier : Wahou, super mois : le 5 tu manges ton plat préféré, le 9 tu gagnes un bon d’achat chez Babou et le 17 tu croises une personnalité célèbre au tabac. Bon il est probable qu’une comète dévaste ta région le 23, mais c’est secondaire, nan ? Santé : Don’t look down (mycoses plantaires). Cœur : Don’t look up (Cupidon bourré).

Taureau : Tu cherches un nid ces temps-ci, un endroit douillet où vivre de raclette et d’eau fraîche, loin du tumulte. Et on va pas te jeter la bière : t’as vu la gueule du dehors ? Alors caravane ou grotte, peu importe, ton février rimera avec terrier. La bise aux marmottes. Santé : Toux caverneuse. Cœur : Doux, voire demi-sel.

Gémeaux : Dans ce février noir, t’as la classe, bébé, le bagout qui ratiboise les obstacles. Sûr, on n’aimerait pas se trouver sur le chemin de ce panzer existentiel que tu pilotes en écrasant les sinistres, bim un facho, bam un Fouché, boum Gérard Larcher, mais on applaudit la performance – vive les crêpes ! Santé : Bien tankée. Cœur : Défonce tout.

Cancer : Tu es comme les Vosges, trop souvent décrié·e. Alors qu’en vrai t’assures à donf’, avec tes vallées champêtres et tes chevreuils affables. Tiens, je peux même t’assurer que ton février sera moins craignos que celui d’Hidalgo. Et que tous les crétins des Alpes finiront par reconnaître tes mérites. Santé : Sus aux pastilles. Cœur : Franchit la ligne bleue.

Lion : Tel Jacques Abeille, grand écrivain de l’imaginaire qui vient de partir discrètement après avoir livré tant d’ouvrages fantastiques, c’est sans tambour ni trompette que tu réaliseras de super choses. Genre Joséphine, ange gardien, mais sans la diffusion sur TF1 et le miel sirupeux. Bzz. Santé : Fracture du dard. Cœur : Il butine.

Vierge : « Je refuse de travailler / Ça me prend beaucoup trop de temps / J’en ai besoin pour baiser et me droguer ». Bah voilà, Sexy Sushi a résumé ton mois de février via son tube immortel. Et toi tu vas kiffer la vibe – luxe, crasse et Pôle emploi. Santé : Chtouille ouille ouille. Cœur : Chôme sec.

Balance : Tout te soûle ? Bah t’as pas tort dans l’absolu, mais ça sert à rien de bouder dans ton coin. Viens, on sort et on hue les bourges dans leurs SUV de merde. Ou sinon on brame les vers de poètes russes oubliés en se torchant à la vodka. N’en doute pas : février a besoin des fatigués dans notre genre. Santé : Soûlée. Cœur : Un peu con.

Scorpion : En ce mois de février, tu manges le monde par la racine. Quel appétit ! T’as même des petits bouts de Blanquer entre les dents ! Le pouvoir n’a qu’à bien se tenir, nom d’un Zapata ! Santé : Tu pètes le feu (mollo sur les épices). Cœur : Veni, vidi, bibis.

Sagittaire : Si on organisait une primaire populaire de ton février, la majorité des votants pencherait pour Mention Bien ++. Joli. Reste plus qu’à créer l’unité avec ta famille politique et tu fendras le blizzard de ta vie tel·le Makhno défonçant les Armées blanches. Santé : Divisée. Cœur : Tsar sa gueule à la récré.

Capricorne : J’aime bien le clip d’« Idées noires », avec Lavilliers et Ringer. C’est tout con, mais tu sens que ces deux-là vieillissent avec une dignité rageuse, beaux dans les rides et les vagues du temps. Et ce sera clairement ton mantra pour le mois et les décennies à venir. Santé : Ondule comme Catherine. Cœur : Veut s’enfuir comme Bernard.

Verseau : Wesh verseau, arrête de tirer la gueule parce que ton signe est un genre d’amphore-robinet naze. Y a pas que le zodiaque dans la vie, y a aussi des toucans taquins et des rivages à arpenter. Et d’ailleurs, promo du mois, ton février sera placé sous le signe des câlins, me disent les astres. C’est cadeau. Santé : Fuites. Cœur : Plomberie débouchée.

Poisson : Ouh la la, ton mois s’annonce moyen moyen. Une solution, le traiter comme une recette de cuisine. Donc : 1/ Émincer février et le dorer au beurre. 2/ Rajouter Xanax et tequila, puis porter à ébullition. 3/ Flamber au calva. 4/ Servir chaud. Bon ap’. Santé : Sourcils cramés. Cœur : En cendres.