L’écho des luttes

Basta !, Politis, Radio Parleur. Trois médias réunis micro en main autour d’une émission mensuelle : « Penser les luttes ». Où l’on entend témoignages bruts et analyses fines des combats qui se mènent d’en bas.

Sur l’échelle du bullshit médiatique généralisé, de la désinformation et de la diffusion des pensées les plus réacs, l’année 2021 aura atteint des sommets. On a déjà distillé dans ces pages tout le mal que l’on pense de la non-info version Bolloré & Cie ; on va épargner notre bile à décrire l’étendue du désastre, cherchant plutôt quelques branches auxquelles se raccrocher.

Depuis le printemps dernier, il est possible de se régénérer à une nouvelle source, alimentée par trois médias : Basta ! pour la presse en ligne en accès libre, l’hebdomadaire Politis pour la presse papier et l’effrontée Radio Parleur proposent un épisode mensuel et long format de « Penser les luttes », un des podcasts réguliers de la web radio.

Énième tentative d’illustrer l’adage « L’union fait la force » ou incarnation de la volonté de camper un journalisme ancré dans le réel ? Il y a des deux, et surtout beaucoup de la seconde hypothèse, tant le trio se retrouve dans le manifeste de Radio Parleur : « Couvrir les luttes sociales, pratiquer le journalisme de terrain et donner la parole à celles et ceux qui ne l’ont pas ailleurs. » Le temps d’une émission, les trois rédactions réunies affinent des sujets déjà bien documentés et profitent de la dynamique du son pour incarner leurs enquêtes.

Place aux victoires

La souplesse du podcast permet d’étirer le temps de parole à loisir, laissant à chacun·e l’espace nécessaire pour s’exprimer, hésitations, débats et désaccords compris.

« Penser les luttes » ouvre grand ses micros aux personnes les plus concernées par les sujets traités, que l’on entend par exemple dans l’épisode « Luttes sociales, comment construire des victoires ? » (02/09), enregistré en marge de l’université d’été 2021 des mouvements sociaux et des solidarités. Un échange à trois voix en constitue le cœur, entre Juliette Rousseau, militante et journaliste, Youlie Yamamoto, membre d’Attac et du collectif féministe Les Rosies, et Christelle H., Gilet jaune membre des Amajaunes. Loin de tout discours surplombant ou estampillé « parole d’expert », ça parle « vies cabossées » et « nécessité auto-énergisante d’être ensemble », bouleversements générés par le Covid et nouveaux imaginaires à construire. Les propos sont rythmés par des reportages (faits maison ou empruntés) comme celui réalisé auprès des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles célébrant leur victoire après 22 mois de grève. Quand la rue gronde, il y a parfois son écho sur les ondes.

« Penser les luttes » sur radioparleur.net