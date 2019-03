L’apocalypse selon Saint Tube

Internet est un monde dangereux : on peut s’y perdre corps et âme. C’est donc avec appréhension qu’on a plongé dans l’univers foisonnant (et légèrement flippant) des vidéos d’apocalypse sur YouTube. Un travail de spécialiste, à ne surtout pas reproduire chez soi. Voici la crème de la crème en la matière.

*** 5 ***

« Les sept dates où le monde est susceptible de se terminer »

8 min 50 / 275 741 vues

Synopsis : La fin du monde galope à notre rencontre, t’as vu, même si on n’en connaît pas encore les modalités précises. L’estimation va de 2880 (tranquille) au 1er février 2019 (l’angoisse), date à laquelle « l’astéroïde NT7, d’un diamètre de 4 km », risque fort d’entrer en collision avec grand-maman Terre.

Phrase choc : « Les astéroïdes l’ont déjà fait avec les dinosaures, maintenant c’est au tour de l’Homme ».

Meilleur commentaire d’un internaute : « Au début j’me suis dit “2800”, tranquille, j’serai mort, ah bah mon pote la fin de la vidéo elle m’a calmé. » (Jérome33)

Crédibilité : Élevée. « Expert en théologie » cité dans la vidéo, le Dr Beschor est catégorique : « Les spécialistes disent que les textes bibliques affirment que le monde sera témoin d’un Armageddon. »

*** 4 ***

« Les États-Unis et la Russie se préparent pour l’arrivée de la Planète X »

17 min 45 / 1 686 868 vues

Synopsis : Ruskovs et Ricains sont au courant du rôle néfaste joué par la terrible Planète X, laquelle ne va pas tarder à faire des siennes et bousiller le Soleil (et nous, du coup). Voilà pourquoi ils construisent des bases souterraines et « stockent des centaines de milliers de cercueils ».

Phrase choc : « Ceux qui parmi vous ont plus de quarante ans doivent se souvenir qu’avant le Soleil était jaune et que maintenant il est devenu blanc. »

Crédibilité : Passable. « J’estime personnellement que les États-Unis ont probablement plus de 150 bases militaires souterraines », affirme la voix off, s’auto-sourçant allègrement. Par ailleurs, désactiver les commentaires n’est pas très fair-play.

*** 3 ***

« Bible prophecy is happening worldwide »

(« La prophétie de la Bible se réalise dans le monde entier) »

12 min 21 / 9 182 551 vues

Synopsis : L’apocalypse ? On clapote dedans comme des porcinets dans leur auge. La preuve : il y a eu en 2018 des vagues fournies d’oiseaux morts, de baleines échouées, de neige orange, d’ovnis et de « ratons-laveurs zombies attaquant les chiens ».

Phrase choc : « Jamais vu un raton-laveur faire ça : il se tenait sur ses pattes arrière puis a montré ses dents, avant de basculer en arrière, dans le coma. ». (Bob, habitant de l’Ohio exprimant son malaise à une télévision locale.)

Meilleur commentaire : « Qui d’autre flippe après avoir vu cette vidéo ? Parce que c’est clairement mon cas. » (Maria Chavez)

Crédibilité : Maximum. Piochant uniquement dans des images d’archives de journaux télévisés, cette production ricaine n’hésite pas à pointer du doigt les forces maléfiques à l’œuvre. Raton-laveur is coming.

*** 2 ***

« Apocalypse : le dernier pape de la fin du monde animé par des forces diaboliques »

34 min 56 / 199 778 vues

Synopsis : Le pasteur Raymond Bourgier a le seum. Il est colère, il est rage. Et il y a de quoi. « Séducteur mondial animé de forces diaboliques », le pape François nous mènerait en effet tout droit vers la fin du monde parce que trop conciliant avec les « hérétiques », éructe Raymond la Science, filmé en plein prêche, le postillon généreux, le toc récurrent. « Voyez l’entourloupette ? », ajoute-t-il, aussi perché qu’une Christine Boutin sous LSD.

Phrase choc : « Oh oh oh, Pape François, cette Bible va te condamner au fin fond de l’enfer ! »

Meilleur commentaire : « Un bon concentré d’informations vraies merci. Si les aveugles préfèrent faire l’autruche, libre à eux ; mais pour les autres restez éveillés et gardez vos lampes à huile allumées. » (J. Maria).

Crédibilité : Absolue. Un homme armé d’une telle colère ne peut pas faire fausse route.

*** 1 ***

« Un autre signe de la fin des temps : la révélation »

14 min 32 / 114 795 vues

Synopsis : Un peu brouillon mais éminemment percutant. Basé uniquement sur des images de films catastrophes, cette vidéo nous montre clairement ce qui nous attend demain, quand Dieu déclenchera sa colère pyrotechnique : hélicos vrombissants, bombes atomiques, tour Eiffel en PLS [1], explosions assourdissantes. Si Christopher Nolan réalisait des vidéos de fin du monde, cela ressemblerait à ça. Grandiose.

Phrase choc : « We’re under attack ! »

Meilleur commentaire : « Je pense que le message est transmis. Que ça soit Hollywood ou autre, le reste n’est qu’accessoire. SOYONS PRÊTS. »

Crédibilité : Limpide. On le sait depuis Independance Day : Hollywood ne se trompe jamais.

Étaient également nominés :

Un « Signe de la fin du monde : une fillette possédée par les démons essaye de stopper un prédicateur », « Les cavaliers de l’apocalypse : qui sont-ils ? », « La fin du monde a commencé #5 (révélations fracassantes) », « Signes de fin du monde en Israël : des trompettes retentissent en cercle dans le ciel » et « Cataclysme planétaire imminent en Antarctique ».

Bravo à tous.

Émilien Bernard

Cet article est issu du n°171 de CQFD, sorti en décembre 2018, dont le dossier central s’intéressait à l’apocalypse. En voir le sommaire.