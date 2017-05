L’Évangile selon Saint Jean-Luc

Sans être sectaire, il faut savoir ce que l’on veut :

soit on continue avec le cirque électoral duquel nous n’avons rien à attendre. Faut-il rappeler que ’si les élections pouvaient changer quelque chose, elles seraient prohibées’ . De plus, qu’on arrête de nous bassiner avec ce soi-disant clivage ’gauche-droite- qui ne veut rien plus dire, si tenté qu’il ait signifié quelque chose dans le passé. Je pense avoir le droit de tirer cette conclusion après 50 ans de militantisme ... et d’étude des mouvements ouvriers et populaires ...

soit on essaie, et le Comité Invisible (comme bien d’autres d’ailleurs) y a quelque chose à apporter de positif et qui est la réappropriation de notre vie dans un monde pollué, pillé, etc. (animaux humains et non-humains) ... Marre des Napoléon et autres Staline et de cette clique de politicards tous aussi corrompus les uns que les autres... Place aux gens ! [J’ai essayé de faire très court, mais ça nécessiterait des pages] André Felder