C’est dans notre numéro d’été (n°211) qu’a été publiée la vingtième et dernière chronique « Je vous écris de l’Ehpad », de Denis L. On a beaucoup pleuré.

La première chronique « Je vous écris de l’Ehpad » a été publiée dans CQFD en novembre 2020. Depuis, elle revenait tous les mois dans nos colonnes. Denis L. y racontait son travail d’auxiliaire de vie dans un Ehpad public : petites histoires du quotidien, grands drames, bisbilles, amours et fin de vie. Du grand art, touchant, sensible, humain. Comme on était très fiers de publier ces instantanés d’Ehpad, on vous en propose les 20 épisodes réunis en une seule page. Salut les vioques.

⁂

1 : « Alors, tu vas torcher les vieux ? »

2 : « Tu commences à avoir la même mentalité que les filles »

3 : « Bonjour Claudie, vous aimez le rap ? »

4 : « Oh la barbe ! »

5 : « On dansait à en mourir »

6 : « Je t’aime comme un frère ! »

7 : « Ça va Denis, tranquille ? »

8 : « Elle a pas fini de vous emmerder, celle-là ! »

9 : « Une vie sociale un peu terne »

10 : « Ça va encore faire des trucs à histoire… »

11 : « On va nous prendre pour des Gitans ! »

12 : « Les pigeons, ils valent mieux que vous ! »

13 : « Quand y a que des nénettes... »

14 : « Les Allemands ! »

15 : « Potage, deux louches ! »

16 : « Elle a tout pour être heureuse ! »

17 : « Ça ne se fait pas de toucher un homme à ces endroits ! »

18 : « Allez-y, faites-moi rire ! »

19 : « Il faut voir ça avec notre cher président ! »

20 : « Vous allez me manquer ! »