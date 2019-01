Du brun dans le jaune

La conclusion générale est juste, mais cet article est tout de même rédigé à la va-vite, en particulier le passage sur Eric Drouet. Quasiment tous les éléments tendant à prouver que Drouet serait facho, et notamment qu’il ait voté Le Pen, ont été démontés. Ne reste qu’une vidéo où Drouet ne contredit pas le cinglé Maxime Nicolle, alias Fly Rider, sur le Pacte de Marrakech, mais ne l’approuve pas non plus. Ce qui ne prouve strictement rien. On ne sait pas grand chose de Drouet et il faut rester prudents. On ignore comment un personnage de ce genre peut évoluer s’il est bombardé "leader" par les médias. Mais on ne peut pas non plus accuser à tout bout de champ des gens d’être fachos sans infos sérieuses. On commence à avoir pas mal d’infos sur l’intervention des fachos dans le mouvement. Il y a certes des endroits où ils sont gênants, comme à Lyon par exemple. Mais ils ne donnent le ton général dans aucun secteur. Aucune AG de GJ n’a adopté de mots d’ordres xénophobes et les fachos eux-mêmes sont le plus souvent très prudents. Donc, s’il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir de nuisance, il ne faut pas l’exagérer non plus. Si davantage de militants ouvriers participaient au mouvement, les fachos seraient assez vite marginalisés comme cela s’est déjà fait dans un certain nombre d’endroits.