Deux salles, deux ambiances

Sur la pauvreté en France, Emmanuel Macron et le Secours catholique ne sont pas d’accord. Mais qui donc croire ?

« Grâce à une politique d’hébergement social inédite et aux aides exceptionnelles versées, nous avons évité à près d’un demi-million de nos compatriotes de basculer dans la pauvreté. »

Cette perle proférée par Emmanuel Macron lors de son autocélébration télévisuelle du 9 novembre extrapole des statistiques de l’Insee sur le taux de pauvreté en 2020, jugé stable, que Jean-Luc Tavernier, directeur de l’institut, invitait pourtant lui-même à analyser prudemment avant d’en tirer quelque conclusion.

Car d’autres chiffres, moins positifs, s’apprêtaient à sortir, émanant du Secours catholique dont le rapport « État de la pauvreté en France 2021 » prend, lui, en compte des situations non traitées par l’Insee : étudiants, intérimaires, DOM-TOM, revenus informels...

Et là une autre image se dessine : la précarité affame, le recours à l’aide et l’insécurité alimentaires ayant augmenté dans des proportions inédites « en temps de paix » et la pandémie « a précipité dans la pauvreté des personnes qui étaient sur le fil ». Mais qui donc croire ?