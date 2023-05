CQFD fête ses 20 ans à la Parole errante !

CQFD monte à la capitale (ou presque) ! Le plus marseillais des journaux hexagonaux décentralise la décentralisation et envahit, le temps d’une journée, la Parole errante à Montreuil. On y célébrera les 20 ans d’existence du canard rebelle avec d’excitantes rencontres et une belle bringue comme on les aime !

⁂ CQFD a 20 ans ! Le numéro 0 du journal au Chien rouge est en effet paru en avril 2003, le numéro 1 le mois suivant… Un média indépendant qui tient deux décennies, qui plus est sur papier et toujours en kiosque, ce n’est pas si courant et cela méritait d’être célébré. Pour l’occasion, le mensuel marseillo-mondial quitte sa ville d’origine : après une virée à Brest pour son 15e anniversaire, CQFD investit ce coup-ci la Parole errante à Montreuil le temps d’une journée (et d’une soirée) ! Tout l’après-midi : discussions, ateliers, stands, expos… Avec (entre autres) la librairie Quilombo, les éditions Libertalia et La Lenteur, les revues La Disparition et Jef Klak ou encore Acrimed. Et une jolie ribambelle de contributeurs du journal, écrivains et illustrateurs. Le programme complet va arriver ici au fur et à mesure dans les jours qui viennent ! Le soir, place au live ! René Binamé

➜ Samedi 20 mai, ouverture des portes à 14h ➜ La Parole errante – 9 rue François Debergue, Montreuil [le plan par ici] ➜ Participation libre (mais nécessaire), bar et bouffe sur place ⁂ L'affiche en PDF , format A3 :

