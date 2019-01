Au sommaire du n°172 (en kiosque)

Édito

« Tout ce que j’ai retenu dans La Marseillaise, c’est aux armes citoyens ! »

> Consumé par le désamour, qu’il était, le Zemmour, sur CNews le 4 décembre dernier ! Alors que la flambée poujadiste partait plutôt bien à ses débuts – « un mouvement anti-impôts, un mouvement de conservatisme culturel, un mouvement qui dénonce les migrants aux gendarmes » –, la marée des Gilets a été polluée.

Dénonçant une cinquième colonne aux ordres du grand Méluche, Zemmour faisait le constat d’une révolte qui, partie « à droite, sociologiquement et idéologiquement, est en train de finir dans un mouvement à gauche à protester contre [le retrait de] l’ISF et pour l’augmentation du Smic. On rigole ! » Jaune [...].

Dossier : les pages jaunes de la révolte

Et soudain, la Macronie trembla – De quel peuple est ce gilet ? > Depuis plus d’un mois les qualificatifs se bousculent pour tenter de comprendre la vague jaune qui a foutu un sacré coup dans les gencives de la start-up nation : inédit, hétéroclite, factieux, nouveaux sans-culottes, jacquerie en réseaux, mouvement sans tête, populisme... Une certitude : cette révolte a chamboulé beaucoup de repères.

Dans le Var – Rians, un rond-point dans la joie > À la rédac, ces bouffeurs d’écrans m’ont supplié d’aller sur les ronds-points. Comme si, entre suivre les gazages de lycéens et les matraquages des délogés de Noailles, je n’avais que ça à faire.

Commercy ouvre la voie du municipalisme – Sur le rond-point des trois godelles > C’est d’un bourg de Lorraine qu’est parti, fin novembre, le fameux appel à des assemblées populaires partout, contre la représentation. Rencontre avec deux militant.es de longue date, ravi.es de la déferlante jaune.

Péage-sud, Perpignan – Le réveil des sans-dents > Ils ont frappé Mike. Notre vaillant guerrier en fauteuil électrique et incapable de parler a reçu des coups de matraque sur les mains et le crâne. Samedi 15 décembre, quand les bleus ont arrosé de lacrymos le rond-point du péage-sud, l’handicapé motorisé n’a pas pu déguerpir à temps...

Saint-Nazaire – « Pas possible de rentrer chez soi après ça » > À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), l’assemblée générale des Gilets jaunes a su d’emblée se préserver de possibles manipulations d’extrême droite en se déclarant constituée « sur des bases clairement antiracistes ». Retour sur une expérience de démocratie directe à la pointe de la révolte jaune fluo.

Récupérations politiques à l’extrême droite – Du brun dans le jaune > Aux abois, Macron aimerait choisir ses adversaires. Et à tout prendre, ceux avec qui il débattrait d’identité nationale et d’immigration lui conviennent mieux que ceux qui crient justice sociale. Pour cela, ministres et médias lui apportent sur un plateau des porte-parole autoproclamés qui flirtent avec la fachosphère. Passage en revue des gilets bruns surfant sur la vague fluo.

Du côté des Cévennes – « Il ne tient pas la route, cet individualisme » > Beau soleil, de grands arbres au-dessus de nous, du gazon, une jolie cabane en palettes avec son salon extérieur où trône le brasero, des pâtisseries et du café… Franchement, on n’est pas mal sur ce rond-point, tenu depuis le début du mouvement par les Gilets jaunes de Ganges, petite ville de l’Hérault à la porte sud des Cévennes...

Un autre front – Qui a peur des lycéens ? > Quand la jeunesse déboule, tout peut basculer. Le pouvoir le sait et met le paquet pour tuer dans l’œuf cette énergie incontrôlable que la fièvre jaune a réveillée sur tout le territoire.

Point de vue – Gilets jaunes : souffler sur les brèches > Diffus, fluent, échappant aux cadres et aux codes. Rien dans le mouvement d’action directe impulsé par les Gilets jaunes n’est aisé à circonscrire. En définitive, c’est sans doute mieux ainsi. Souhaitons que commentateurs et « intellectuels » continuent d’accuser ce retard sur les soubresauts de la réalité et se gardent de l’appréhender en surplomb.

Carte non exhaustive – Paroles du rond-point > Un tour de France des mobilisations, des instantanés des ronds-points.

Violences policières – David Dufresne : « Cette répression laissera des traces » > Parcourir « Allô Place Beauvau », le fil Twitter que le journaliste David Dufresne a lancé le 4 décembre dernier pour recenser les violences policières, procure vite une sensation d’écœurement. D’autant que la liste ne cesse de s’allonger. De Biarritz aux Côtes-d’Armor, des plus grandes avenues de la capitale aux ronds-points des bleds les plus paumés, c’est toujours la même histoire : des policiers abusant de leur pouvoir, injuriant, frappant, lynchant, blessant, mutilant... Interview.

Justice d’abattage – Au tribunal de Valence, apaisement rime avec châtiment > Mercredi 26 décembre 2018. Dylan, Maria, Stéphane et Tom sont jugés pour « violences en réunion sur personnes dépositaires de l’autorité publique ». Répression reste à la loi.

Un procès ordinaire – Les « écritures sacrées des policiers » > Un peu partout en France, des Gilets jaunes – ou des sympathisants du mouvement – ont été lourdement condamnés pour l’exemple. Comme ici à Marseille, avec des jeunes gens aux casiers vierges.

Par ailleurs dans l’actualité

Condamnation des « 7 de Briançon » – « Le tribunal a choisi la mort pour les exilés » > En avril, ils avaient participé à une manifestation contre la militarisation de la frontière alpine et l’opération anti-migrants d’un groupe d’extrême droite. À Gap, sept militants solidaires viennent d’être condamnés à des peines de prison.

Sélection xénophobe par le fric – Étranger, l’art ça se paye ! > En novembre, le gouvernement a annoncé pour l’an prochain une forte hausse des frais d’inscription à l’université pour les étudiants extra-européens. Aux Beaux-Arts de Nantes, ce « tri sélectif » a été mis en place dès septembre. Et il ne passe pas.

Cinéma, littérature

Parce que c’est notre cauchemar – Sophie Bruneau : « Le nouveau capitalisme nous cannibalise » > Rêver sous le capitalisme, actuellement au cinéma, est un documentaire à la fois magnétique et perturbant. À l’écran, des plans fixes : immeuble de bureau illuminé, parking de fast-food désert, ligne de tram nocturne et... visages de personnes contant leur vie onirique perturbée. C’est la bande-son qui relie l’ensemble, soit les témoignages de douze personnes ayant vu le monde du travail s’inviter à la hussarde dans leurs songes, recueillis par la réalisatrice Sophie Bruneau. Interview.

Bonnes feuilles – Syrie : Une révolution par le bas > Paru fin 2015 en Grande-Bretagne, Burning Country de Leila al-Shami et Robin Yassin-Kassab est considéré comme le meilleur compte-rendu du soulèvement syrien et de la guerre civile. En redonnant la parole à ces Syriens et Syriennes qui, dès 2011, ont construit au jour le jour une véritable révolution face au régime de Bachar al-Assad, ce livre permet de reconsidérer leur sacrifice, leur intelligence collective ainsi que la répression sans nom qu’ils ont subie. La traduction française du livre sera disponible aux éditions L’Échappée, début février 2019.

Bande dessinée – Des bulles pour recoller les miettes de la Palestine > Au fond, ça ressemble à une plongée labyrinthique. On avance dans le dédale entre rappels historiques, témoignages sur le vif et commentaires géopolitiques. On ne lit pas Décris-Ravage les doigts de pied en éventail en sirotant son apéro du soir. Le sens de la vue doit être en état d’alerte maximal. Les synapses au bord du court-jus. Les méninges en mobilisation générale...

Black RPR – Du profil à retordre > C’est une remarque neuneu que l’on entend fréquemment en ces temps de tribunaux engorgés par la vague Gilets jaunes, en provenance des médias ou des politiques : les inculpés pour « violences » en manif n’auraient pas « le profil » attendu. Et c’est quelque chose que Nicolas Fensch a sans doute beaucoup entendu une fois arrêté. Informaticien d’une quarantaine d’années, ex-militant gaulliste, il a été inculpé en 2016 pour sa participation à la fameuse attaque d’une voiture de police, quai de Valmy. Une trajectoire qu’il raconte dans l’étonnant Radicalisation express, témoignage d’un Monsieur-tout-le-monde ayant rejoint le si fantasmé « black bloc ».

Cap sur l’utopie – Fuck work ! > Le Fuck Work ! de l’essayiste James Livingston a été traduit depuis peu en français. Et il va droit à l’essentiel – bye, bye turbin ! Dans un langage spitant, il démontre balèzement qu’on peut vraiment en finir pragmatiquement avec le cauchemar du travail. Il célèbre le plaisir tant vilipendé de gaspiller son temps et confronte perversement les joyeusetés du plein emploi avec celles de la pleine jouissance.

Liberté, égalité, super-pouvoirs – La kryptonite, c’est politique > William Blanc est un super-historien. Carrément surprenant. Après avoir désossé la figure de Charles Martel, le voilà qui essaie de concilier critique sociale et « comic book ». Super-héros, une histoire politique rameute le minot qui sommeille en nous.

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres articles seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui te laisse tout le temps d’aller saluer ton kiosquier ou de t’abonner...