Au sommaire du n° 222 (en kiosque)

Le dossier du mois n’est pas vraiment un dossier, plutôt une respiration estivale dans la grisaille sociale, à base de jeux de bon aloi, type « carte anti-touristique de Marseille » ou grand test « quel type de gentrificateur êtes-vous ? ». Idéal pour frimer sur la plage. Pour le reste, on y cause étincelles & émeutes, Soulèvements de la terre en Maurienne, répression pseudo-anti-terroriste, mysticisme techno-sécuritaire ou chevauchées de Makhno. Du rire et des larmes de rage, quoi, au dosage millimétré.

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d’aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner...

En couverture : « Les soulèvements de l’été », par Vincent Croguennec

Actualités d’ici & d’ailleurs

– Révolte des quartiers : « Il y a une rationalité dans les cibles qui sont choisies » - Depuis la mort de Nahel, tué par la police lors d’un contrôle routier le 27 juin à Nanterre, des révoltes ont éclaté un peu partout en France. On en parle avec le sociologue Julien Talpin.

– À Besançon, armada d’uniformes contre feux d’artifice - Après la mort de Nahel, abattu par la police lors d’un contrôle routier, la révolte explose. Récit de quatre jours d’émeutes à Besançon.

– Entretien avec Olivier Tesquet : « La France est l’un des pays les plus envoûtés par le mysticisme technosécuritaire » - Activation des objets connectés à distance, surveillance des journalistes, expérimentation de la reconnaissance faciale… Depuis quelques mois, les projets de lois liberticides se multiplient. Et même si tous n’aboutissent pas, le discours technosécuritaire est de plus en plus hégémonique. Entretien.

– Lafarge, tu nous GAV – Le 5 juin dernier, une quinzaine de militant·es ont été arrêté·es dans le cadre de l’instruction judiciaire en cours concernant le sabotage de l’usine Lafarge en décembre 2022. Deux d’entre elles et eux racontent leurs interrogatoires orchestrés par la sous-direction antiterroriste. Rien que ça.

– Le doigt dans l’œil de l’antiterrorisme - Le 20 juin, la sous-direction antiterroriste a mené une deuxième vague d’arrestations dans tout le pays, toujours pour la même enquête concernant le sabotage de l’usine Lafarge en décembre 2022. Récit d’arrestation depuis la Meuse.

– Contre le chantier du Lyon-Turin : en Maurienne, la bataille des rails – La répression et un dispositif policier démesuré ont douché les espoirs d’une rencontre entre les Soulèvements de la Terre et le mouvement italien No Tav, tenus à distance des chantiers du Lyon-Turin les 17 et 18 juin derniers. Et pourtant, au creux des montagnes, les graines de l’union des luttes ont été plantées.

– En Inde, le fascisme du roi Modi – Cela fait cinq ans que la militante indienne Shoma Sen est emprisonnée sans avoir eu droit à un procès. Comme des milliers d’autres, elle fait les frais de la montée en puissance d’un gouvernement de plus en plus souvent qualifié de fasciste.

– Mineurs, lesbiennes et gay : sous Thatcher, la convergence des fiertés – Dans son livre Lesbiennes et gays au charbon – Solidarités avec les mineurs britanniques en grève, 1984-1985, Marie Cabadi revient sur l’histoire d’une grève mémorable, épisode historique de convergence des luttes.

– Grève des sardinières de Douarnenez : une mémoire qui se conserve – Mythique, la grève des sardinières de Douarnenez en 1924 l’est doublement : elle a été menée par des femmes et s’est soldée par une victoire. La journaliste Anne Crignon raconte leur histoire dans son livre Une belle grève de femmes. Entretien.

– La Cantine des Pyrénées : dix ans de bouffe subversive – Par quel miracle un chanteur d’opéra, un mec SDF, une chercheuse, une personne sans-papiers et un ouvrier du bâtiment peuvent-ils se retrouver ensemble derrière les fourneaux ? La scène se passe au milieu des grosses gamelles de la Cantine des Pyrénées, à Paris, où une autre façon de faire société se construit depuis une dizaine d’années. À table !

Dossier : jeux d’été !

– Qui a dit quoi ?

– Le test de l’été : quel gentrificateur·ice es-tu ?

– L’horoscope - Le professeur Xanax de la Muerte étant absent pour cause de compétition d’aquaponey en Transnistrie, la Magistère Charlyne Chambardée (MCC) a consulté les astres pour vous.

– Carte anti-touristique de Marseille

– Mots croisés, jeu des 7 différences, labyrinthe, trouvez l’intrus & co

– Fiction : le gang des Possums – Où notre camarade Chien Noir, absent depuis un bail, revient pour l’été, avec une nouvelle un peu moins dépressive qu’à son habitude. Place aux opossums déter’…

Côté chroniques & culture

– Aïe tech # 10 : « Facebook nous a transformés en connards » - Mois après mois, Aïe Tech défonce la technologie et ses vains mirages. Dixième épisode dédié à la série de vidéos Infernet de Pacôme Thiellement et aux ravages d’un certain Mark Zuckerberg.

– Viva la muerte : Silvio Berlusconi (1936-2023) – Catégorie : multitâches. Mort : à l’hôpital, le 12 juin 2023

– Putain de chronique #20w : Time to say goodbye – Yzé Voluptée est travailleur du sexe. Escort, réalisateur et performeur porno-féministe tendance non binaire, il chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se prostituer. Son activité est pour lui autant un moyen de subsistance qu’un choix politique. Il nous dit au revoir.

– Le retour inattendu de Nestor Makhno – En Ukraine comme ailleurs, la guerre est un terreau propice aux montées nationalistes les plus violentes. Face aux pulsions de mort qui s’en dégagent, Charles Reeve a vu surgir la beauté des valeurs égalitaires de Nestor Makhno là où il ne les attendait pas.

Et aussi...

– L’édito – « L’ordre règne sur la France->3997] »

– Ça brûle ! – « Ça a brûlé »

– Les bonnes nouvelles du mois

