Au sommaire du n° 221 (en kiosque)

Le dossier du mois met à l’honneur les daronnes. Celles auxquelles on reproche d’être trop ceci, pas assez cela, qu’on juge si facilement et qu’on excuse si difficilement, alors qu’elles sont prises en tenaille entre les injonctions du capitalisme et du patriarcat. Ici, des voix s’élèvent pour revendiquer d’autres manières d’être femmes et mères, et tracer des lignes émancipatrices pour des maternités libérées.

En hors dossier, un focus sur l’extrême droite : on aborde la fascisation encore accrue du pays avec le sociologue Ugo Palheta et la situation de Perpignan, devenue il y a trois ans la plus importante ville française dirigée par le RN . À Briançon, la forteresse Europe étend encore et toujours ses absurdes murailles. On part aussi dans le Kurdistan turc à l’heure de l’élection présidentielle, à Douarnenez pour rencontrer le collectif Droit à la ville, ou encore aux côtés des travailleur·ses détaché·es dans les exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône. Pour finir à Draguignan, où les cathos tradis locaux organise de chouettes processions pour faire tomber la pluie. Amen.

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d’aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner... En couverture : « Mauvaises mères ! », par Nadia Von Foutre ⁂ Dossier : Lâchons la grappe aux daronnes ! – L’intro du dossier : Et c’est ma mère, ou la vôtre… – Entretien avec Fabienne Lacoude : Scoop, « la maternité, ce n’est pas que du bonheur » - Journaliste fondatrice du site Milf média et autrice de Daronne et féministe (Solar, 2022), Fabienne Lacoude décortique les injonctions sociales qui pèsent sur les mères. Alors, toutes mauvaises ? – Des mères déter’ - Chacune à leur manière, sept femmes racontent comment elles prennent leurs distances avec la figure de la mère respectable. La parole est aux daronnes. – Travail du sexe & maternité : « Une pute ne peut pas avoir accouché » - La maman ou la putain ? Dans une société fondée sur cette dichotomie patriarcale, à quoi sont exposées celles qui, à la fois mères et travailleuses du sexe, font voler le tabou en éclat ? On en parle avec Ovidie, Misungui Bordelle et Yzé Voluptée. – "Putain de chronique" #19 : Fils de pute - Yzé Voluptée est travailleur du sexe. Escort, réalisateur et performeur porno-féministe, il se définit comme non-binaire et chronique dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule. La réalité d’Yzé n’est pas celle des personnes exploitées par les réseaux de traite ou contraintes par d’autres à se prostituer. Son activité est pour lui autant un moyen de subsistance qu’un choix politique. – La chance d’être une mère trans - Ça signifie quoi, être une mère trans dans un pays qui, jusqu’en 2016, imposait la stérilisation aux personnes qui voulaient changer d’état civil ? L’autrice, militante et blogueuse Daisy Letourneur* nous livre ici le récit intime de sa maternité. – Comme si une femme handicapée n’était pas capable d’élever un enfant… - Jugées inaptes à s’occuper d’elles-mêmes, et donc de leurs enfants, les mères en situation de handicap sont prises entre les tirs croisés du sexisme et du validisme. De la violence du corps mvédical à la négligence de l’État, Charlotte Puiseux* propose ici un aperçu de ce que vivent ses sœurs de galère. – Déni de grossesse : Neuf mois en silence - Dans son roman Tombée des nues (2018), Violaine Bérot raconte avec rudesse et pudeur l’histoire d’un déni de grossesse, d’une enfant « tombée des nues » dans un village pyrénéen. – Femmes infanticides : « J’ai pris ce paquet, et je suis allée le mettre dans la campagne quelque part » - Les femmes infanticides sont‑elles des monstres ? Trop facile, rétorquent les autrices de Réflexions autour d’un tabou : l’infanticide. – (Ne pas) être mère avant la loi Veil : Aux avortées inconnues - Avant la légalisation de la contraception et de l’avortement, de nombreuses femmes vivaient dans la peur de tomber enceinte, de mourir des suites d’un avortement clandestin, d’être torturée par les médecins, d’être dénoncée. Tel était en effet le sort de celles qui ne voulaient pas ou plus être mères. Une vieille dame raconte. ⁂ Actualités d’ici & d’ailleurs – Entretien avec Ugo Palheta : « Le danger central, c’est la fascisation de l’État » - Au salutaire mouvement social de ce printemps semble répondre une énième poussée de « fascisation » de la vie politique française. Décryptage avec le sociologue Ugo Palheta, auteur de plusieurs ouvrages sur la question, dont le dernier en date, La nouvelle internationale fasciste, est sorti cet automne chez Textuel). – À Perpignan, l’extrême droite rayonnante - Trois ans après la victoire du Rassemblement national aux élections municipales, la ville de Perpignan est‑elle en passe de devenir un avant-poste de l’extrême droite ? Rencontre avec Josie Boucher, figure de la gauche locale, attaquée en justice par la commune pour avoir qualifié la majorité municipale de… « fascistes ». – Briançon : la forteresse s’étend - Lorsqu’on descend vers Briançon après avoir franchi la frontière italienne, les abords de la ville s’annoncent par d’antiques forts militaires fichés dans la montagne. Tout un symbole. Entre traque et déni d’accueil, les nombreuses personnes exilées de passage ici font face à bien des murs, que tentent de briser les contingents de solidaires. Récit. – Chantage à l’idéologie républicaine pour les assos - À l’heure où le ministre de l’Intérieur multiplie les annonces de dissolutions d’associations critiques du pouvoir, le gouvernement s’est doté d’un outil supplémentaire de répression des libertés associatives qui commence à faire des dégâts : le contrat d’engagement républicain. – Les élections turques vues du Kurdistan : Au-delà de la fraude, la mainmise d’Erdoğan - Dans la région kurde de Turquie, les élections législatives et présidentielle du 14 mai dernier se sont déroulées dans un climat aussi tendu qu’enthousiaste. Mais les résultats du premier tour ont finalement douché les espoirs d’une défaite d’Erdoğan. Récit sur place d’un observateur international. – Miracle à Draguignan : on a marché sur la tête - Dimanche 7 mai, réacs de tous poils et cathos chelous s’étaient donné rendez-vous dans la sous-préfecture du Var pour chouiner religieusement contre la sécheresse. Il y avait un évêque violet, un député RN, un maire, des scouts et même des sœurs en transe. Un bien beau dimanche, où, à défaut de marcher sur l’eau, on a tout misé sur Dieu. ⁂ Côté chroniques & culture – Douarnenez : Ni volets fermés, ni ghettos dorés - Habiter une ville touristique, une vue sur mer pour les précaires (Éditions du commun) est le résultat de plusieurs années d’enquête du collectif Droit à la ville Douarnenez sur la « touristification » de la petite ville bretonne. De quoi questionner la gentrification de nos territoires et ouvrir des pistes de résistance. Entretien avec deux de ses auteurs. – Travailleurs détachés, l’exploitation sur commande - Le devenir d’une main-d’œuvre étrangère exploitée et maltraitée dans les exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, c’est ce que raconte Travailleurs détachés – les dessous d’une exploitation, excellent documentaire sonore sorti en avril chez Blast. Rencontre avec ses autrices. – « J’ai toujours eu de beaux cheveux ! » - Pendant deux ans, Nicolas Rouillé – alias Denis L. – a raconté dans nos pages son activité d’auxiliaire de vie en Ehpad. Des chroniques rassemblées aujourd’hui dans un livre, T’as pas trouvé pire comme boulot ? (Lux, 2023), enrichi de huit textes inédits. Dont celui-ci, cadeau. – "Aïe tech" #9 : De Star Trek à sale tech – Mois après mois, Aïe Tech défonce la technologie et ses vains mirages. Neuvième épisode dédié aux sordides aventures spatiales des géants de la tech Jeff Bezos et Elon Musk, fossoyeurs des étoiles. ⁂ Et aussi... – L’édito – « Elles sont où, les manifs, elles sont où ? » – Ça brûle ! – « Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? » – Les bonnes nouvelles du mois – Abonnement - (par ici) ⁂

