Au sommaire du n° 207 (en kiosque)

Dans ce numéro de mars aux belles couleurs roses et rouges, un dossier sur « les saigneurs de l’info ». Mais aussi : une terrible enquête calaisienne sur les traces d’un bébé mort aux frontières, un voyage au Caire en quête de révolution, un stade brestois vidé de sa substance populaire, un retour sur les rond-points jaunes, une gare en péril, des cavales, des communards pas si soiffards ...

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro.

En couverture : « Attention danger médias », de Zammitou

Actualités d’ici & d’ailleurs

– Islamophobie d’État : La nouvelle « chasse aux sorcières » – Dans son deuxième rapport, l’Observatoire des libertés associatives revient sur six années d’attaques islamophobes incessantes envers les associations. Sous couvert de « lutte contre l’islamisme », ce sont tout particulièrement les femmes – et leurs voiles – qui font l’objet de répressions institutionnelles injustes et contre-productives.

– Frontière franco-anglaise : Enquête sur la mort d’une enfant kurde – Le 5 septembre 2020, le bébé de Rupak Sharif et Hazhar Ibrahim, exilé·es kurdes d’Irak, mourait à l’hôpital quelques jours après une intervention de gendarmerie sur une plage proche de Calais. Traumatisé par cet événement, le couple a déposé plainte en février 2021 et se bat pour établir la responsabilité des forces de l’ordre dans le décès de sa nouvelle-née. une enquête de l’IGGN est en cours. Rencontré par CQFD, un exilé témoin des faits confirme la version de la famille et contredit celle de la préfecture.

– Répression sans frontières contre un activiste solidaire – Figure de la lutte « No Tav » et de l’accueil des exilé·es sur le versant italien des Alpes, Emilio Scalzo a été extradé en France. À 66 ans, cet habitant du val de Suse est accusé d’avoir blessé un gendarme français lors d’une manifestation anti-frontières aux confins des Hautes-Alpes. Lui dit n’avoir fait que se défendre face à une agression gratuite. Il vient de passer deux mois en prison à Aix-en-Provence.

– À Brest, un stade populaire en sursis – Les clubs de football professionnels n’ont pas besoin de tomber dans la démesure des stades géants pour redessiner une ville. En Bretagne, le Stade brestois et Brest métropole s’apprêtent ainsi à remplacer le stade municipal Francis-Le Blé par une nouvelle enceinte sportive reléguée dans une zone commerciale. Si le projet était mené à bien, il ne serait pas seulement un pas de plus vers un football réduit à la dimension d’un spectacle consumériste. Il marquerait aussi la disparition d’un des derniers poumons plébéiens du centre-ville.

– Feu Le Caire – Au printemps 2011, puis à l’hiver 2012, j’étais venu au Caire. Il y avait une révolution. J’y suis revenu en novembre 2021 : j’en cherchais les cendres et imaginais des braises.

– Sur le rond-point – Pendant plusieurs mois de 2018 et 2019, Emmanuel Gras a promené sa caméra aux côtés des Gilets jaunes d’un rond-point de Chartres. Sorti le 23 février dernier, son film un peuple en fait une chronique à la fois intime et politique, pleine d’empathie et de subtilité.

– La Souterraine, gare en péril – Deuxième commune de la Creuse, La Souterraine compte 5 000 habitants... et une petite gare SNCF, à l’importance vitale pour tout le département. Il n’empêche : peu à peu vidée de ses dessertes et de son personnel, la station semble promise à un avenir sombre.

Dossier « Attention danger Médias »

– Médias : Les saigneurs de l’info – Une introduction en forme de tour d’horizon médiatique un chouïa accablé...

– Concentré de médias : la recette française – Quand quelques milliardaires possèdent l’immense majorité des médias français, il y a comme un problème. Surtout que le mouvement de concentration s’accélère. Et que certains d’entre eux, à l’image de Bolloré, impulsent clairement une ligne éditoriale réactionnaire – voire facho – aux médias grignotés.

– Chaînes sans infos : les fachos font le show – L’irruption d’un candidat raciste en tête de gondole de la campagne présidentielle ne doit rien au hasard, mais tout à un système médiatique dévolu à l’image et au buzz. D’égouts audiovisuels en réseaux sociaux, il accomplit le calamiteux miracle quotidien de ne même plus banaliser l’extrême droite, mais de la consacrer comme idéologie dominante.

– Luttes sociales : des médias à la botte – Au milieu du flot d’images et de mots dont nous sommes abreuvés quotidiennement, l’observatoire des médias Acrimed a ciblé le traitement des mouvements sociaux. Il développe son analyse dans un livre : Les médias contre la rue – Vingt-cinq ans de démobilisation sociale (Adespote, 2021), ou comment s’éloigne du monde médiatique dominant l’idée même de contre-pouvoir.

– La quête du buzz contre les dominé·es – Tout à la fois « caisses de résonance de la société » et acteurs de « la construction de notre vision du monde », les médias ne sont pas censés se faire l’écho des seuls dominants. Piqûre de rappel made in Québec avec l’ouvrage De l’exclusion à la solidarité –Regards intersectionnels sur les médias.

– La Dépêche, « le Parrain » et ses sbires – Depuis près d’un siècle, la famille Baylet, propriétaire du quotidien régional La Dépêche du Midi, domine la vie médiatique et politique du sud-ouest de la France. Malgré toutes les casseroles accrochées à son cul, le magnat Jean-Michel Baylet, plusieurs fois ministre et parlementaire, continue de mettre son journal au service de ses intérêts locaux et nationaux.

– Louis Witter : « S’immerger sur un territoire décale ta vision des choses » – Entretien avec le photographe et journaliste indépendant Louis Witter, qui a fait le choix de s’installer à Calais pour documenter en profondeur la situation sur place.

– La voix de ceux qui sont tus tout – Dans son récent ouvrage Ceux qui ne sont rien, Taha Bouhafs raconte son parcours militant et ses débuts de journaliste. une manière de bousculer les pesanteurs de la profession. Et de revendiquer un journalisme le nez collé aux réalités et luttes de ceux qui, selon l’expression d’un certain Emmanuel Macron, ne seraient rien...

Côté chroniques & culture

– Soiffards, les communards ? Avec la légende des pétroleuses incendiaires, celle des communards alcoolos a été un grand standard de la propagande réactionnaire après la révolution de 1871. Comme le montre l’historien vigneron (et compagnon de route de CQFD) Mathieu Léonard dans son dernier bouquin, L’Ivresse des communards (Lux, mars 2022), ce discours s’ancre dans un climat hygiéniste qui dépasse largement le contexte de la Commune. La lutte antialcoolique traverse ainsi toute l’histoire du mouvement ouvrier. Entretien.

– Je vous écris de l ’Ehpad, épisode 16 : « Elle a tout pour être heureuse ! » – Où il est question de vols d’étourneaux, de lavettes et de « beaux salauds ».

– Putain de chronique #5 : Pornoscopie – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Elle est à la fois escort, camgirl, réalisatrice et performeuse porno-féministe. Elle chronique désormais dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule.

– Cap sur l’utopie : « Quand « l’audace devient sagesse » (Machiavel) – Où l’on glane dans l’histoire des soulèvements d’hier quelques bons plans pour réussir les émeutes d’aujourd’hui.

– Dans les cuisines du capital – Les restaurants relégués au rang de « commerces non essentiels » à l’occasion de la crise sanitaire ? Certainement pas suffisant pour le collectif Prole.info qui revendique leur abolition pure et simple au motif que sous chaque gamelle de moules se planque le capitalisme. C’est tout le propos d’un Monde sans restaurants, paru en janvier dernier chez Niet !

– S’échapper de la zonz – Se faire la malle, par tous les moyens possibles. Se faire prendre. Et recommencer. Dans « Le Mécano de l’évasion », podcast de neuf courts épisodes, Nordin raconte ses années de cabane en Belgique, la lente érosion de la raison, et ses tentatives – multiples et désespérées – de retrouver un peu de liberté.

Et aussi...

– L’édito – Les âmes vivantes

– Ça brûle ! – Où est l’Ukraine ?

– Horoscope - Mars c’est moyen moyen

