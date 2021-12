Au sommaire du n° 204 (en kiosque)

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d’aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner...

Actualités d’ici & d’ailleurs

Exilés dans la boue et le froid : l’état assume – À Calais, 37 jours de grève de la faim. À Briançon, l’occupation de la gare et une procédure judiciaire. Ces dernières semaines, des militants solidaires usent de procédés percutants pour faire revenir l’État à un minimum d’humanité dans le traitement des personnes migrantes. Sans grand succès pour le moment.

Frontière franco-anglaise : Effets de manche – Largement médiatisé, le naufrage qui a fait 27 morts au large de Calais le 24 novembre a arraché quelques larmes de crocodiles aux requins qui gouvernent la France et l’Angleterre. Un bal des tartuffes qui n’occultera pas cette vérité : la fermeture meurtrière de la frontière maritime de la Manche, toujours plus militarisée, ils en sont les premiers responsables.

En Kanaky, le variant delta du colonialisme – En Nouvelle-Calédonie, le dernier des trois référendums d’autodétermination prévus par l’accord de Nouméa se tiendra ce 12 décembre. Ainsi a tranché l’État français après d’âpres débats sur un possible report au vu du contexte sanitaire et social. Cette consultation est pourtant vidée de son sens, l’ensemble des indépendantistes appelant à la « non-participation » : le vote devrait donc se faire pour ainsi dire sans les Kanak, peuple premier du territoire, pro-indépendance à une écrasante majorité.

Dockers de tous les pays, unissez-vous ! – À Gênes, le Collectif autonome des travailleurs portuaires, le CALP, est en lutte contre l’industrie de l’armement depuis 2019. Par des actions de traçage et de blocage des navires, il tente d’empêcher le commerce des armes entre l’Europe et le Moyen-Orient.

« Se réapproprier le terme de “liberté” » – Des murs de nos rues aux affiches électorales, nombre de slogans rythmés par l’idée de liberté ont fleuri ces derniers temps. Mais entre Bakounine, Tocqueville et les fascistes, le terme se prête à tous les usages. Il nous a donc semblé important de faire le point. C’est chose faite avec Aurélien Berlan, philosophe-jardinier, qui vient de publier Terre et liberté aux éditions La Lenteur.

Du rap contre les frontières : Le flow de Moria – Coincé sur l’île grecque de Lesbos depuis deux ans, Mohamed Hussein, jeune rappeur afghan, a connu les épouvantables conditions de vie du camp de Moria. Ses morceaux sont la chronique des destinées brisées par la forteresse Europe.

Dossier « Santé connectée : allo, écran, bobo »

Intro : le soin sans l’humain – Numérisation des données médicales, objets connectés, téléconsultations... l’univers de la « e-santé » s’impose à grande vitesse, aussi bien dans le monde hospitalier que chez les patients. Ses promesses ? Faire avancer la recherche, rendre aux individus le pouvoir sur leur corps ou encore pallier l’effondrement annoncé du système de soins. Pas franchement convaincue par le tout numérique, la rédaction de CQFD s’est penchée sur l’envers du décor de la santé de demain.

Fracture numérique : la plaie s’agrandit – On ne saurait parler de santé connectée sans évoquer le sort des patients dont elle entrave l’accès au soin. Entre ceux qui ne possèdent pas d’ordinateur, ceux qui maîtrisent mal ces outils et ceux qui vivent en « zone blanche », les laissés-pour-compte de la révolution numérique en matière de santé, ou autres services publics, sont nombreux. Tour d’horizon de la situation.

Ci-gît le secret médical – Une cartographie du business des données de santé. C’est ce que dessine Ma santé, mes données, livre-enquête de la journaliste Coralie Lemke, publié en septembre dernier par les éditions Premier Parallèle. Elle y alerte sur les mirages de ce nouvel eldorado économique que convoitent Google, Amazon et consorts.

« Menstrutech » : une arnaque en règle ? – Elles s’appellent Glow, Flo ou encore Maya et font partie des (très) nombreuses applications qui promettent aux femmes de les aider à suivre leurs cycles menstruels. Empruntant à première vue à l’auto-gynécologie démocratisée par les féministes des années 1970, la plupart de ces applis s’en distinguent rapidement : plutôt normatives et assez peu inclusives, elles sont aussi friandes de données particulièrement sensibles.

Mathieu Bellahsen : « La virtualisation des soins est une machine à exclusion » – Entre crise du Covid et généralisation de la logique gestionnaire, la psychiatrie publique perd à vitesse accélérée toute capacité à apporter un véritable soin, estime le psychiatre Mathieu Bellahsen. Il revient dans cet entretien sur les divers artefacts technologiques mis en avant pour (mal) compenser ces manquements.

Fiction : Le bonheur goût MentaMur® – Inspiré par le thème de ce dossier, notre fidèle camarade Chien Noir s’est laissé porter par son célèbre optimisme. Il en a tiré cette nouvelle dystopique, où il est question de cerveaux productivistes, d’affinage mental, de santé connectée et de puces à l’oreille.

Côté culture

Toute honte bue, les ventes d’armes tuent – Au classement mondial des exportations d’armes, la France figure à la troisième place. Le tout récent livre-enquête Ventes d’armes, une honte française couvre cet accessit d’un voile noir de rage et rouge de sang.

Matin brun, épisode 2021 – Dans Face à la menace fasciste – Sortir de l’autoritarisme (Textuel, 2021), Ludivine Bantigny et Ugo Palheta dissèquent la fascisation à l’œuvre et ses sources de renouveau, tout en s’interrogeant sur les portes de sortie.

Podcast – Où sont les femmes migrantes ? – La série documentaire sonore « Femmes et frontières » se penche sur un pan majeur, mais très peu visible, des mouvements migratoires.

Cap sur l’utopie : Des livres qui font bang bang ! – Quelques suggestions de livres-cadeaux de fin d’année au fulminate de mercure.

Ignazio Silone, une lutte classe – Romancier et membre fondateur, en 1921, du Parti communiste italien, Ignazio Silone a fait partie des rares à s’opposer autant au stalinisme qu’au fascisme. Les éditions La Lenteur viennent de lui rendre hommage en rééditant Sortie de secours, un bouquin qui se situe quelque part entre récit autobiographique et essai politique.

Les chroniques

Je vous écris de l’Ehpad, épisode 13 : « Quand y a que des nénettes » – Quand notre aide-soignant Denis L. raconte ses collègues...

Putain de chronique #2 : « Sale pute » – Yzé Voluptée est travailleuse du sexe. Elle est à la fois escort, camgirl, réalisatrice et performeuse porno-féministe. Elle chronique désormais dans ces colonnes son quotidien, ses réflexions et ses coups de gueule.

Médias : Le mégaphone des Balkans – Depuis 1998, Le Courrier des Balkans décrypte l’actualité de la région la plus pauvre d’Europe et donne voix à ses luttes – urgentes et nombreuses.

Et aussi...

L’édito – Mirage atomique / Ça brûle ! – Home sweet home / Les bonnes nouvelles du mois

