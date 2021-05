L’avantage de l’époque, c’est qu’elle ne donne pas vraiment le temps de s’appesantir quand rappliquent les mauvais augures. À peine apparaissent-ils à l’horizon qu’ils sont remplacés par d’autres, puis d’autres... Grouillant comme des puces au salon du clébard de rue. En un rien de temps, il y a eu… et puis merde, non ! On va pas vous refaire tout le film ! Vous les avez lus les projets de lois iniques, vous les avez pris les coups et les gaz dans les rues, vous l’entendez bien la voix de crécelle de l’échéance 2022 qui glapit déjà « Sécurité, sécurité, sécurité. »

Pas non plus envie d’être la chambre d’échos de saloperies comme celles vomies dernièrement par de poussiéreux généraux dans les pages d’un mensuel dont on désespère qu’il donne le la de la pensée médiatique d’une vieille France moisie. Ras le boule. « On se lève et on se casse », on met le cap au large, copains et copines sous le bras. Ne plus agir seulement contre eux, mais agir aussi sans eux. On va « délaisser les grands axes et prendre la contre-allée », comme le chantait Bashung. Et on rameute une armée bien à nous, qui a de la gueule et des choses à dire. Elle nous a envoyé un message de feu et le partager nous honore :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires,

Anarchie vaincra. Alors cassez-vous.

Pas cordialement,

Signataires : Général de corps d’armée Jules MANGE TES MORTS (légion apatride), général Christian NIQUEBIEN (section nique-tout), général de Diviser POUR-MIEUX-RÈGNER (armée de l’air d’un con), générale de barricades enflammées Louise MOLOTOV, générâle ARGHHHHHHHHH (armée du brame), générale Paloma COKE (narine nationale), général de l’armée souterraine Denis KTALOPE, générale de réserve naturelle Marmotte VAINCRA (ménagerie), général du sourire éternel Zad FURTIF.

Ce texte est l’édito du numéro 198 de CQFD, en kiosque du 7 mai au 4 juin.

